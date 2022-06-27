مستشار وزير المالية: نعمل على توطين صناعة السيارات وتقليل الاستيراد

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن اجتماع اليوم ناقش استراتيجية صناعة السيارات، وآلياتها وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية لعملية الإفراج المرتبط بالضوابط الجمركية والمصرفية والاحترازية، موضحا أنه يجرى وضع نظام للإفراج عن السيارات من الموانئ، وفقا لعدد من الإجراءات بالتنسيق الكلي والتفصيلي لمنع تكدس أو تراكم البضائع داخل الموانئ كي نصل بسيارة منتجة محليا بنسبة قيمة مضافة مثل باقي الدول.

تدشين الاستراتيجية بدعم من دولة رئيس الوزراء

وأوضح «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC» أنه جرى تدشين الاستراتيجية بدعم من دولة رئيس الوزراء، بالإضافة لخطوات جادة على أرض الواقع لتنفيذها بالتنسيق مع البنوك ووزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، مضيفا أن مجلس الوزراء يتابع التنسيق والتنفيذ على أرض الواقع بشكل أسبوعي، بما يؤكد جدية الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية والاستفادة من التفاعل مع الشركات العالمية التي تستصل مصر للتصنيع الداخلي.

مصلحة الجمارك ودورها في حماية الأمن القومي

وكان الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أكد خلال مشاركته في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسيل، أن مصلحة الجمارك في أي دولة يتعاظم دورها في حماية الأمن القومي خاصة في العصر الحالي، ما يتطلب العمل المشترك وتضافر الجهود الوطنية في مجابهة أزمة «الحدود الهشة»، مشيرا إلى ضرورة التعاون لتوطين الخبرات والتجارب الدولية المتميزة، والتبادل الآمن والفعال للمعلومات بين منظومات الجمارك بالدول المشتركة في «الحدود الهشة»؛ بما يساعد الدول على تجاوز المخاطر والتحديات، لضمان تحقيق الأمن والسلام على حدود كل دولتين، على نحو يسهم في زيادة النشاط التجاري، والتوسع في عملية الاستيراد والتصدير.