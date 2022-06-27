متى يدفع المستأجر قيمة الضريبة العقارية؟.. «المصلحة» توضح

تبدأ مصلحة الضرائب العقارية، في استقبال حصيلة القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الجاري 2022، قبل نهاية شهر يونيو، وفقاً لقانون الضريبة العقارية الذي يسمح للممول أو المكلف، بأداء الضريبة بتقسيطها على دفعتين، الأولى في منتصف العام قبل نهاية يونيو، بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

المالك هو المكلف بسداد الضريبة العقارية

ويتساءل المواطنون دائما، عن من هو الكلف بسداد الضريبة العقارية هل المالك أم المستأجر؟ ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت أوضحت أن قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954، والقانون المعدل رقم 196 لسنة 2008 حدد المكلف بأداء الضريبة العقارية.

وقالت «الضرائب العقارية»، إنه وفقاً للقانون على أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع، أو بالاستغلال، هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، ولكن في عدة حالات يمكن الرجوع على المستأجر.

الرجوع إلى المستأجر لدفع الضريبة العقارية في حالة واحدة

وأشارت «الضرائب العقارية» إحدى مصالح وزارة المالية، إلى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى المستأجر لسداد الضريبة، إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها.

ولفتت إلى أن بعد إخطار المستأجر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر -بما يفيد تحصيل الضريبة منه- إيصال من المكلف بأداء الضريبة، باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر، بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.