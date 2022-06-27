شعبة المخابز: «خبز البطاطا» اجتهاد من الخبراء وتجرى دراسته

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه تقرر تأجيل زيادة نسبة الردة في الخبز المدعم حتى الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، وتحديدًا 15 يوليو المقبل، لافتا إلى أن القرار يتطلب تعديلات في نظم طحن الأقماح.

تأجيل تطبيق إضافة الردة للخبز المدعم

وأوضح «غراب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تأجيل تطبيق القرار جاء لإعطاء الفرصة والوقت الكافي لتعديل المناخل وإعطاء المطاحن فرصة لتوصيل نسبة الردة بالدقيق لـ 87%.

وأشار عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إلى أن الردة الموجودة في الخبز لا تسبب أي ضرر للمواطنين بل صالحة للأمعاء والمعدة وتعزز من قوتها، لافتا إلى أن تعديل إضافة الردة ليس به أي مشكلات، وأن طعم الخبز لن يتغير أو يتأثر بعد زيادة إضافة الردة له.

خبز البطاطا قيد الدراسة

وأكد رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن تصنيع الخبز بعد زيادة نسبة الردة المضافة لمكوناته سيكون بنسبة محسوبة بالميزان وستراقب بشكل مستمر، وعن إضافة البطاطا للخبز، قال: «مقترح البطاطا قيد الدراسة على أمل التقليل من استخدام القمح في صناعة الخبز وهي حتى الآن اجتهادات من الخبراء وما زال قيد البحث ولم يتم الاستقرار فيه على شيء حتى الآن».