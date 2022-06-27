«القومي للتغذية»: خبز البطاطا غني بالفيتامينات والألياف ومفيد للجلد

قال الدكتور أكرم حمدان أخصائي التغذية العلاجية بقسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، إن هناك العديد من الدول التي تستخدم دقيق البطاطا في إنتاج البسكوتات والمخبوزات.

وأضاف «حمدان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن نسبة الكربوهيدرات الموجودة بطحين البطاطا البيضاء قريبة من نسبة الكربوهيدرات الموجودة بالقمح ودقيق الأرز، لافتًا إلى أن طحين البطاطا البيضاء بديلا جيدا لدقيق القمح والأرز، موضحًا إمكانية أن يتم خلط هذا الطحين مع دقيق القمح لإنتاج الخبز.

فوائد استخدام طحين البطاطا البيضاء في إنتاج الخبز

وتابع أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن خبز البطاطا له العديد من الفوائد المتعلقة بالقيمة الغذائية للبطاطا، إذ إنها غنية بالألياف وتعد من الأطعمة المهمة لصحة الإنسان، كما أنها تعزز البكتريا النافعة الموجودة بالأمعاء.

مخبوزات البطاطا غنية بالفيتامينات الصحية

ولفت «حمدان» إلى أن طحين البطاطا المستخدم في إنتاج خبز البطاطا وبعض المخبوزات الأخرى، غني «بفيتامين أ» ومضادات الأكسدة، وأن البطاطا البيضاء غنية جدًا «بالبيتا كاروتين»، التي تساهم بصورة كبيرة في صحة الجلد والخلايا والأنسجة بالجسم.