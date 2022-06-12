جنوب سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. خبز مدعم للملاحظين

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن المديرية أنها الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي بحضور كل الأجهزة الأمنية والمعنية لوضع خطة تأمين الامتحانات.

وتابع «عقل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة ورؤساء المدن للانتهاء من تحضير اللجان والاستراحات الخاصة بملاحظي الثانوية العامة، وقال إن هذا الأسبوع سيتم تسليم اللجان إلى رؤساء اللجان مع توفير كل ما تحتاجه من تغذية ومياه.

6 استراحات الملاحظين

وأكد محمد عقل، أن هناك خطة لتأمين محيط اللحان من قبل أجهزة الشرطة، فضلا عن توفير 6 استراحات لملاحظي الثانوية العامة بجنوب سيناء موزعة بخمس مدن، مشيرا إلى أن المحافظ شدد على قيام كل رئيس مدينة بالمرور للتأكد من توافر كل الخدمات باللجان، إضافة إلى استراحات الملاحظين.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الاستراحات الست في مدن طور سيناء، ورأس سدر وشرم الشيخ، ودهب، وأبورديس، ونويبع، جُهزت بكل المستلزمات التي تعمل على راحة الملاحظين، لاقتا إلى التنسيق مع سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين لتوفير خبز مدعم الملاحظين في مختلف المدن، عن طريق توفير بونات لصرف العيش أثناء فترة الامتحانات.

888 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي طلاب الثانوية العامة هذا العام 888 طالبًا وطالبة موزعين على 7 لجان على مستوى مدن المحافظة، موضحاً أن هناك تأمينا لمراكز توزيع الأسئلة، وكذلك تنسيقا مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة.

وتابع، بأنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها، وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات.