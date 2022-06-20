توفير خبز مدعم في استراحات مراقبي الثانوية العامة بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نجاح الجهات المعنية في تنظيم اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، مشيدا بالنظام الذي جرى تطبيقه داخل وخارج اللجان.

وقال المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك هدوء في سير الامتحانات، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى، وأن كل اللجان فتحت في موعدها الرسمي.

وأكد «فودة»، إعداد خطة بالتنسيق مع التموين والكهرباء والمياه لتزويد استراحات الملاحظين بكل وسائل الراحة من مياه شرب وخبز مدعم والكهرباء، وقال إن هناك منح العام القادم للطلاب المتفوقين، مناشدا الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

تفقد لجنة الرسمية للغات

وذكر محافظ جنوب سيناء، أنه أجرى جولة تفقدية صباح اليوم الاثنين في مدينتي شرم الشيخ وطور سيناء لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه تابع دخول الطلاب إلي لجنة المدرسة الرسمية للغات بشرم الشيخ.

وأكد المحافظ، أن جميع اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسط إجراءات احترازية، حيث يقوم مسؤولو اللجان بالكشف علي كل الطلاب والطالبات، مع التأكيد علي عدم اصطحاب اجهزة المحمول داخل اللجان.

وقال إنه التقى مع الطلاب في الفترة الأولي مادة التربية الدينية، وأكدوا أن نظام «بابل شيت» ممتاز، والامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

تنظيم جيد أمام اللجان

وقال المحافظ إن هناك تنظيما أمام وداخل كل اللجان، وهناك التزام من الطلاب عملية الدخول، حيث تم تخصيص باب لدخول الطلاب وآخر لدخول الملاحظين، مشيدا برؤساء اللجان وطالب لتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.