«العليا الأمريكية» تسمح لمدرب بالصلاة داخل الملعب بعد انتهاء المباراة

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم، بحق مدرب كرة القدم الامريكية في مدرسة ثانوية بالصلاة على خط الخمسين ياردة بعد مباريات فريقه.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، تتعلق القضية بجو كينيدي، وهو مساعد مدرب في مدرسة ثانوية، بالقرب من سياتل، ولمدة ثماني سنوات، كان كينيدي يصلي بشكل روتيني بعد انتهاء المباريات، وكان الطلاب ينضمون إليه في كثير من الأحيان، كما قاد الصلوات وشارك في الصلاة في غرفة خلع الملابس ، وهي ممارسة تخلى عنها لاحقًا ولم يدافع عنها في المحكمة العليا.

السماح بالصلاة في الملعب

المدرسة تمنع المدرب من الصلاة في الملعب وفي عام 2015، بعد أن أخبر مدرب آخر مدير المدرسة أنه يعتقد أنه من الرائع جدًا السماح للمدرب بالصلاة في الملعب، وبعد ذلك أمر مجلس المدرسة كينيدي بعدم الصلاة إذا تداخلت مع واجباته نحو الطلاب المعنيين، واختلف الجانبان حول ما إذا كان كينيدي قد امتثل للأمر أم لا، وفي عام 2016، أوصى مسؤول بالمدرسة بعدم تجديد عقد المدرب لموسم 2016 ، ولم يتقلد كينيدي للمنصب مرة أخرى.

الجانبان قدما روايتين لما حدث

وتابعت الصحيفة أن الجانبين قدما روايات مختلفة تمامًا عما حدث في الأشهر الأخيرة لعمل كينيدي كمدرب، مما أدى إلى تعقيد مهمة المحكمة العليا، وقال كينيدي إنه سعى فقط لصلاة قصيرة صامتة وحيدة تختلف قليلاً عن الصلاة العادية الي تؤدى قبل تناول الطعام في كافيتريا المدرسة، ورد مجلس إدارة المدرسة بأن الطبيعة العامة لصلوات كينيدي ومكانته كقائد ونموذج يُحتذى به تعني أن الطلاب شعروا بأنهم مجبرون على المشاركة ، بغض النظر عن دينهم، وسواء أرادوا ذلك أم لا.

وعلى مدار الستين عامًا الماضية ، رفضت المحكمة العليا الصلاة في المدارس العامة، على الأقل عندما كانت مطلوبة رسميًا أو كجزء من حفل رسمي مثل التخرج من المدرسة الثانوية، ومؤخراً في عام 2000 ، قضت المحكمة بأن الصلاة المنظمة التي يقودها الطلاب في مباريات كرة القدم بالمدرسة الثانوية تنتهك التعديل الأول للدستور الذي ينص على أنه محظور للحكومة أن تكون قوانينها مؤسسة على ديانة معينة.