أحمد الخطيب: مصر بلا تنظيم هيكلي للإخوان لأول مرة منذ 1928م

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ مصر كانت شاهدة على وجود جماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 1928، لكن هذا الأمر تغير تماما في ظل دولة 30 يونيو، التي تعمل منذ 9 سنوات على اجتثاث جذورها.

الأفكار قابلة للموت.. والاشتراكية مثال على ذلك

أضاف الخطيب في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «مقولة الفكرة لا تموت خاطئة، كثير من الأفكار ماتت، فالاشتراكية ماتت، حتى في روسيا نفسها»، وذلك في معرض رده على الباحث عمرو فاروق، الذي قال إن هناك ارتباك تنظيمي، لكن هذا لا يعني فناء التنظيم بالكامل، لأن الفكرة لا تموت، وبقاء الفكرة يساعد على بقاء التنظيم.

وردّ فاروق، قائلا: «الأفكار تتحول، وبالتالي فإن هناك آليات العودة مختلفة، وثيقة لندن تناولت ضرورة تحول الجماعة من الاطار التنظيمي إلى التيار الفكري، لأن التنظيم أصبح عبئا على المشروع بالكامل».

التنظيم ليس له مكان في مصر

وأشار إلى أن الجماعة تتعاطى مع الوضع الحالي، إذ أن هناك تحول في المنهجية الفكرية للإخوان، وفي الإطار التنظيمي في المنطقة العربية وأوروبا، ورد عليه رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، مشددا على أنّ التنظيم لم يعد له مكان في مصر.

وشدد الباحث عمرو فاروق، على أن ثورة 30 يونيو، أحدثت تغييرا في المنطقة العربية بالكامل، إذ يتاقطع مشروع الإخوان مع المشروعات التي تستهدف تقسيم المنطقة، وبالتالي فإن سقوط التنظيم في مصر أحدث تأثيرا على المنطقة العربية، وهناك رفض شعبي نفسي لهذه الجماعة، لكن الأهم أن يرفض هذه الأفكار.