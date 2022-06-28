لو عندك مشروع «بنك مصر» يمول بـ 50 مليون جنيه

يقدم بنك مصر أحد البنوك الوطنية الدعم والمساندة للشباب من أصحاب المشروعات التجارية أو الصناعية أو الخدمية بتقديم تمويل للمشروعات القائمة التي يبدأ حجم مبيعاتها من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لبنك مصر على الإنترنت يساهم البنك في تقديم المساندة للمشروعات القائمة التي تتراوح مبيعاتها من مليون جنيه حتى اقل من 50 مليون جنيه على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.

وبحسب موقع بنك مصر يقدم تمويل لكل أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات والأموال في كل الأنشطة سواء كانت صناعية - تجارية - خدمية، بالإضافة إلى المهن الحرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات وكذلك الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول إلى الطاقة النظيفة سواء غاز طبيعي وطاقة شمسية.

وأوضح البنك أنه يتم التمويل من خلال قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة «الجديدة / المستعملة» ووسائل النقل.

تتراوح قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 8 ملايين جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة وتتراوح مدة القرض من سنة وحتى 5 سنوات متضمناً فترة السماح طبقاً لطبيعة المشروع.

ووفقاً لـ«بنك مصر» يصل سعر العائد إلى نحو 5% متناقص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري وتصل نسب التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات وإلى 80% بالنسبة للسيارات وإلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل.

الأوراق والمستندات المطلوبة

وحول الأوراق والمستندات المطلوبة كل بنك مصر أنه يحتاج إلى مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية بالإضافة صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير فى إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص) والموقف الضريبي والتأمين وصورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار، علاوة على ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى آخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة.

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