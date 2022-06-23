تعرف على مميزات شهادة بنك ناصر.. أعلى فائدة بنكية في مصر

ما زالت شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022، ذات العائد الـ15% سنويا، تمثل عملية بحث واهتمام كبير من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، نظرًا لأنها أصبحت تمثل العائد البنكي الأعلى في جميع البنوك المصرفية العاملة في مصر، سواء حكومية أو خاصة.

وزادت أهمية شهادة «بنك ناصر الاجتماعي»، بعد إعلان بنكي «مصر» و«الأهلي المصري»، إيقاف عمليات الشراء الخاصة بشهادات الادخار ذات عائد الـ18%، بعد أن ظلت متاحة في البنوك نحو 10 أسابيع، وشهدت أيضًا إقبالًا كبيرًا على شرائها من جانب المواطنين في ذلك الحين، خاصة أن الشهادات الادخارية بالبنوك المصرية، والتي تقع تحت ضمانات الحكومة بشكل مباشر، تعتبر أكثر طرق الاستثمار أمانًا لأموال المواطنين، والتي تمنع تعرضهم لأي حالات نصب.

ومن خلال التقرير التالي، ترصد بوابة «الوطن» كافة التفاصيل الخاصة بشهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022، والطرق التي حددها البنك، لصرف العائد ذات الـ15% الخاصة بها للأصحاب الشهادات، وهي عائد متنوع يُصرف من خلال 3 طرق مختلفة وهي: شهري، سنوي، ربع سنوي.

شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022

شهادات بنك ناصر الاجتماعي ذات عائد الـ15% سنويًا، هي شهادات ادخارية لمدة ثلاث سنوات متواصلة، طرحها بنك ناصر لجميع المواطنين، سواء عملاء البنك أو غيرهم، إذ أوضح البنك في منشور رسمي صادر عنه، أنّه في حال صرف العائد بشكل شهري ستكون الفائدة 14% فقط، وفي حال صرف العائد بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاث أشهر تكون قيمته 14.25%، وفي حال الصرف سنويًا يصبح العائد 15%.

مميزات شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022

وكشف بنك ناصر الاجتماعي، عن الفوائد والمميزات الخاصة بالشهادة الادخارية ذات عائد 15% الجديدة، وهي كما يلي:

- يتم احتساب العائد من اليوم التالي لعمل الشهادة.

- من حق العميل استردادها قيمتها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

- من حق العميل الاقتراض بضمانها من البنك، وفق شروط محددة يقرها البنك.

وفي السياق نفسه، يواصل بنك ناصر الاجتماعي، عرض الشهادات الادخارية «رد الجميل»، وهي المقدمة إلى كبار السن فقط، ذات عائد 15.25% سنويًا ولمدة 3 سنوات متواصلة، وهي أيضًا ذات عائد 14.25% شهريا.

وذلك في ضوء اهتمامه بفئات المجتمع المختلفة، خاصة ذوي الفضل من كبار السن، وذلك بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة، وتوفير حياة كريمة وتقديم كل الدعم لهم.