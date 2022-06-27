السكة الحديد: حرمان 1500 عامل من منحة عيد الأضحى 2022 بسبب الجزاءات

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن حرمان 1500 عامل بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، من صرف منحة عيد الأضحى 2022، بسبب حصولهم على جزاءات لأكثر من يومين، مشيرًا إلى أن منحة العيد تصرف للعاملين داخل الهيئة، والشركات التابعة لها، وكذلك العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، ضمن خمس منح سنوية بقيمة 750 جنيها للمنحة الواحدة.

تقديم التماس للوزير لصرف منحة عيد الأضحى

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أحد قيادات السكة الحديد، قام بتقديم التماس إلى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، للعفو عن العاملين، وصرف منحة عيد الأضحى 2022، لهم لكنه لم يقم بالرد عليه حتى الآن، مؤكداً أن الوزير حريص كل الحرص على التزام جميع العاملين في طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

السكة الحديد تستعد لرحلات عيد الأضحى 2022

وأوضح المصدر أن السكة الحديد تواصل الاستعدادات النهائية لرحلات عيد الأضحى 2022، حيث جرى تجهيز وصيانة القطارات، وزيادة عدد الرحلات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات، علاوة على تجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، خلال أيام العيد.

أشار المصدر إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.