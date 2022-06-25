«سلوكنا مسئوليتنا» حملة توعية من السكة الحديد لعدم السير على القضبان

أطلقت وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، حملة «سلوكنا مسئوليتنا»، بهدف عدم السير على السكك والقضبان، حتى لا تعرض حياة المواطنين للخطر.

ونصحت الهيئة مستقلي القطارات، بعدم الركوب أو النزول من القطار خلال السير، منوهًة بعدم الجلوس على القواعد الخرسانية عند نهاية الأرصفة، وترك القطار نظيفًا كما تحب أن تراه.

رشق القطارات بالحجارة عادة مرفوضة

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنّ السلوكيات الخاطئة والظواهر المرفوضة كرشق القطارات بالحجارة، هي أمر قديم، وعادة مرفوضة بشتى الطرق، وينتج عنها إصابات وحالات وفاة وتلفيات في أصول مملوكة للدولة والشعب، فضلًا عن تعطيل حركة مسير القطارات يستتبعها بالضرورة تعطيل لمصالح المسافرين.

حملة «سلامتك تهمنا»

وأكدت الهيئة أنّها لم تألُ جهدًا في سبيل تطوير وإصلاح السكة الحديد من قبل الجهات المعنية بذلك، وتستمرالسكة الحديد، في إطلاق حملاتها التوعوية، التي كان من أبرزها «سلامتك تهمنا»، التي من خلالها ناشدت بها مستقلي القطارات بعدم إلقاء القمامة والنفايات على أشرطة السكة الحديد والمزلقانات وأرصفة المحطات وحرمها، لما قد تسببه في اهدار أرواح العديد من المواطنين بسبب نشوب الحرائق التي قد تحدث بسببها، ما يسفر عنه عواقب وخيمة، منها إتلاف الممتلكات الدولة العامة وتعطيل سير منظومة السكة الحديد بالشكل السليم.

وأعلنت الهيئة كيفية حجز تذاكر القطارات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، موضحة أن التطبيق الرسمي الوحيد للسكة الحديد لحجز تذاكر السفر، يأتي باسم «ENR» على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام الـ «ios»، وباسم «قطارات مصر حجز واستعلام»، على الأجهزة الأندرويد، ولا يمكن لأي تطبيق آخر حجز التذاكر.