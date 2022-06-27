عقب تصفية المتهم بقتله في قنا.. 8 معلومات عن الشهيد العقيد محمد جمال

شنت مديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، حملة أمنية مكبرة على مركز أبوتشت شمال قنا، للقبض على المتهم «منصور.ع»، عنصر إجرامي خطر، ومتهم بقتل العقيد محمد جمال نصاري، وكيل فرع البحث بمركز شرطة أبوتشت، الأسبوع الماضي.

تبادل إطلاق النار بين الشرطة والمتهم

وأثناء رؤية المتهم لقوات الشرطة، بادر بإطلاق وابل من الرصاص تجاه القوات، الأمر الذي دفعهم لتبادل إطلاق النيران وإسكات مصدرها، وأسفرت الحملة عن مقتل المتهم أثناء تبادل الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، في إحدى القرى المجاورة لقرية الرزقة.

معلومات عن الشهيد العقيد محمد جمال

وأستُشهد الشهيد العقيد محمد جمال نصاري، ضابط شرطة، يوم 18 يونيو الجاري خلال مداهمة أمنية لضبط الخارجين على القانون بإحدى قرى مركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وترصد «الوطن»، 8 معلومات عن الشهيد العقيد محمد جمال

1- أسمه العقيد محمد جمال نصاري الدالي

2- تدرج فى المناصب حتى أصبح وكيلا لفرع البحث الجنائي في ابوتشت وفرشوط بقنا.

3- أستشهد الدالي يوم 19 يونيه الجاري فى مأمورية لضبط الخارجين عن القانون بأبو تشت.

4- ينتمي إلى قبيلة الأشراف بقنا.

5- قضى عمله في خدمة الوطن، ومطاردة اللصوص والخارجين عن القانون.

6- متزوج ولديه 3 أبناء هم «كريم طالب بالمرحلة الإعدادية، ملك طالبة فى المرحلة الثانوية، ورهف طالبة فى المرحلة الابتدائية.

7- تحولت صفحات الفيس بوك الى عزاء مفتوح بعد استشهاده .

8- مشهود له بحسن السمعة وإخلاصه فى عمله.