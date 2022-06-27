مصرع المتهم بقتل عقيد شرطة بقنا في حملة أمنية

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبّرة على مركز أبوتشت شمال قنا، للقبض على عنصر إجرامي متهم بقتل عقيد شرطة الأسبوع الماضي.

واستهدفت الحملة، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي ومباحث مديرية أمن قنا، القبض على المتهم ويُدعى «منصور.ع»، عنصر إجرامي خطر، ومتهم بقتل العقيد محمد جمال نصاري وكيل فرع البحث بمركز شرطة أبوتشت.

المتهم بادر بإطلاق النيران

وقالت المصادر إن المتهم هارب من قضايا قتل، وأثناء رؤيته للقوات بادر بإطلاق وابل من الرصاص تجاه القوات، الأمر الذي دفع إلى تبادل إطلاق النيران وإسكات مصدرها.

وأسفرت الحملة عن مقتل المتهم أثناء تبادل الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، في إحدى القرى المجاورة لقرية الرزقة.

استشهاد العقيد محمد جمال

واستُشهد الشهيد العقيد محمد جمال نصاري، ضابط شرطة، يوم 18 يونيو الجاري، خلال مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بإحدى قرى مركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا يفيد باستشهاد العقيد محمد جمال إثر اشتباكات مع بعض العناصر الإجرامية، خلال مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بقرية الرزقة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.