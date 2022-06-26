مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية
كتب:
محمد بركات
03:24 م | الأحد 26 يونيو 2022
مقتل تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية - تعبيرية
لقى أحد العناصر الإجرامية من مُتجري المواد المخدرة بالقليوبية، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية، السابق اتهامه فى 8 قضايا «سلاح - مخدرات - سرقة – ضرب»، وآخرين تبين قيامهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
بندقية آلية وعدد 2 خزينة بحوزة المتهم
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع العنصر الإجرامي المشار إليه، وعُثر بجواره على بندقية آلية وعدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.