استشهاد ضابط شرطة في حملة مداهمة أمنية بمركز أبو تشت بقنا «صورة»

اُستشهد ضابط شرطة، صباح اليوم، في حملة مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بقرية الرزقة بمركز أبوتشت.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ باستشهاد ضابط شرطة أثناء حملة مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في قرية الرزقة بمركز أبوتشت.

ضبط الخارجين عن القانون

وتبين استشهاد المقدم محمد جمال نصار، وكيل فرع البحث الجنائى بمركز أبوتشت، إثر مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بقرية الرزقة بمركز أبوتشت.

وقال مصدر أمني، إن الحملة ما زالت مستمرة لضبط المتهمين الخارجين عن القانون بالقرية، وفي مركز أبوتشت.

وتابع، أن الحملة هدفها ضبط عدد من العناصر الإجرامية، المتسببة في قتل أحد الأشخاص ومطلوبين على ذمة قضايا.

نقل الجثة لمستشفى قنا العام

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.