تجهيز 50 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بدمياط

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، المُنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وتخصيص 50 ساحة لأداء صلاة العيد، في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

استهلت محافظ دمياط الجلسة بتهنئة أبناء المحافظة بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث ناقشت استعدادات العيد، ووجهت برفع درجة التأهب بكافة الأجهزة، كما اصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة.

حملات على أسواق اللحوم بمشاركة الطب البيطري

بالنسبة لقطاع التموين، أكدت محافظ دمياط على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضاً متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق، ومراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية، كما وجهت بتعديل مواعيد عمل المخابز، لتوفير الخبز على مدار اليوم، ومتابعة إنتاجه بالأوزان والمواصفات المقررة، وكذلك زيادة حصص اسطوانات الغاز، ومتابعة الموقف على مدار اليوم، والربط مع غرفة عمليات المحافظة.

تواجد الأطقم الطبية للتعامل مع حالات الطوارئ

ووجهت محافظ دمياط عدة تعليمات لمديرية الصحة، وذلك بشأن التأكيد على تواجد الأطباء واطقم التمريض بنوبتجياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعدادا القصوى للتعامل مع أي حالات طارئة، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة على مشاركة مديرية الصحة مع الحملات التى ستنفذ خلال العيد، للتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف، لتواجد السيارات بالمناطق كثيفة الزحام.

وطالبت الدكتورة منال عوض مديرية الطب البيطري بتجهيز المجازر، وتواجد الأطباء البيطريين خلال العيد، إلى جانب دورها فى حملات الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم.

كما أكدت على قطاعات المرافق بعدم فصل أي مرفق طوال العيد، وتجهيز فرق فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، وشددت على إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لضمان تواجد الخدمات في الميادين والشوارع وعلى الطرق المزدحمة، خاصةً مدينتي دمياط ورأس البر، وأمرت إدارة الخدمة المدنية بتعزيز الخدمات، والتواجد الميداني لتأمين المنشآت الحيوية.

تجهيز 50 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

واستمعت محافظ دمياط إلى خطة مديرية الأوقاف لتجهيز 50 ساحة على مستوى المحافظة، لأداء صلاة العيد الأضحى، واطلعت أيضاً على الخطة الأمنية لتأمين الساحات وأماكن التجمعات.

وشددت المحافظ على الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بالمتابعة الدورية والتصدي الحاسم لأي حالة تعديات على الأراضي الزراعية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، ومصادرة معدات وأدوات البناء، مؤكدةً على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني للإشراف المباشر على أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وشددت على تحرير محاضر تجاه حالات الذبح بالشوارع.

وأكدت على رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاستعداد التام لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة، والتأكد من جاهزية الساحة الإضافية، لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد خلال أيام العيد.

تفعيل غرفة عمليات الديوان العام

وفي سياق متصل، أكدت محافظ دمياط أنه تم تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، ليتم ربطها بالمديريات والوحدات المحلية، لمتابعة الموقف أولاً بأول، خلال أيام العيد.

وشهدت الجلسة عرض أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية بالمدن، قدمه رؤساء الوحدات المحلية، كما تم الموافقه والإحاطة بعدد من المذكرات والتقارير، جاء منها إطلاق اسم «الشهيد طه عبدالرحمن جاد السعيد» على مدرسة «أولاد خلف» للتعليم الأساسي، تخليداً لذكراه، وتخصيص قطعتين أرض، الأولى بقرية «الغنيمية»، مركز فارسكور، لإقامة مدرسة للمرحلة الثانوية، وأخرى بمركز كفر البطيخ، لإقامة وحدة إسعاف، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمدينة الروضة، لإقامة محطة معالجة للصرف الصحي بالمدينة.

وبخصوص ما يجري تنفيذه ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، فقد وافق المجلس على السير في إجراءات تخصيص مساحة 247 متراً مربعاً، تبرع بها أحد المواطنين، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، بناحية عزبة «عشرين»، التابعة لقرية «الحسينية»، وأيضاً تخصيص مساحتين بقرية «تفتيش ثاني»، التابعة للوحدة المحلية بـ«المحمدية»، لإقامة سوق عمومي وموقف سيارات أجرة.