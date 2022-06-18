استمرار البحث عن جثة شاب غرق في شاطئ دمياط الجديدة

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمدينة دمياط الجديدة، جهودها للبحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه البحر بشاطئ دمياط الجديدة عصر أمس الجمعة، ولم يُعثر على جثمانه حتى الآن.

بلاغ بحالة غرق

وتلقى قسم شرطة دمياط الجديدة، مساء أمس الجمعة، بلاغًا بتعرض شاب للغرق بشاطئ دمياط الجديدة، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق علي سرحان، 21 عامًا، من عرب طريق المطار التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، كان قد حضر إلى الشاطئ للسباحة إلا أن الأمواج جرفته، ولم يُعثر على جثمانه حتى الآن.

شهود عيان

وقال شهود عيان لـ«الوطن»، إن الشاب غرق مع غروب شمس أمس الجمعة، واستمرت جهود البحث حتى وقت متأخر من الليل، ما دفع لاستئناف عمليات البحث صباح اليوم السبت مع أول ضوء.

ويشكل مسلسل الغرق بشواطئ دمياط الجديدة أزمة حقيقية، نظرا لعدم وجود مصدات للأمواج مثل شواطئ رأس البر، مع وجود دوامات وسحب لموج البحر بطول الشاطئ.

إنقاذ 38 حالة من الغرق بشاطئ رأس البر

وفي سياق متصل، نجح رجال الإنقاذ بشاطئ رأس البر أمس الجمعة في إنقاذ 38 حالة من الغرق، وتسليم 74 طفلا تائها إلى ذويهم.

وتمتاز شواطئ مدينة رأس البر بوجود 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و4 خيم للإسعاف، و33 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، إضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكل خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.