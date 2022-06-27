عضو لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن مجموعة جديدة من المسجونين قريبا

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي تؤكد المنهج الجديد الذي تتبعه الدولة المصرية في عهدها الجديد لوضع فلسفة السياسة العقابية للمسجونين، لافتا إلى أن اللجنة غير مقيدة بوقت معين وتتلقى الطلبات باستمرار وتبدأ في دراستها فور وردوها.

لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها

وأوضح «عبدالعزيز »، خلال استضافته مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن لجنة العفو الرئاسي منذ تأسيسها مستمرة في عملها وتتلقى الطلبات من أهالي السجناء، لافتا إلى أنه يتم الإفراج عن مجموعة جديدة من المسجونين قريبا، بعد الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة للإفراج عنهم.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن إطلاق الحوار الوطني في الفترة الراهنة بين مختلف القوى السياسية يعلن بدء المرحلة الثالثة من إعادة البناء في طريق تأسيس الجمهورية الجديدة التي تسعى إليه الدولة المصرية، مضيفا أن الوزارت بدأت بالعمل الفعلي في اتجاه الجمهورية الجديدة من خلال البرامج التدريبية الجديدة التي تعد فرصة لصياغة مستقبل البلد في الأيام المقبلة.

الدولة لديها الكثير من الكفاءات والكوادر

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة عانت لسنوات من عدم وجود الكفاءات ولكن الآن الوضع اختلف تماما وأصبح لديها عدد كبير من الكفاءات والكوادر.