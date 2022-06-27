«حقوق إنسان النواب»: الحوار الوطني تعبير واضح عن الجمهورية الجديدة المتماسكة

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن تشكيل أمناء الحوار الوطني يعبر عن مختلف القوى السياسية والتوجهات من اليمين واليسار والمعارضة والأغلبية، لافتا إلى أن التشكيل تبنى كافاة التيارات السياسية بما يضمن جدية الحوار وطرح الرأي والرأي الآخر.

وأوضح «عبدالعزيز»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الحوار الوطني تعبير واضح عن الجمهورية الجديدة المتماسكة التي لا يزعجها أي رأي في إطار الدستور والقانون، مشيرا إلى قول الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بإن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

المصريون خرجوا ضد استبداد الإخوان

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو عام 2013 لأنه تأكد من أن جامعة الإخوان الإرهابية أصبحت تهدد بقاء الدولة بمؤسساتها المختلفة، متابعا: «خرجت أطياف الشعب المصري للشارع ضد استبداد جماعة الإخوان، ومن وقتها والعالم ينظر إلى الدولة المصرية على أنها رمانة الميزان في حل مشكلات المنطقة، فلا يمكن تحقيق أي استقرار بالمنطقة دون الدولة المصرية».

مصر طرف رئيسي في حل أزمات المنطقة

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الكل حاليا يحاول التقرب من الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي بعد أن أصبحت طرفا رئيسيا في حل أزمات المنطقة، وانتهت من إعادة البناء للمؤسسات والبنية التحتية والإصلاح الاقتصادي.