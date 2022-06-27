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مصر تعزي الأردن في ضحايا انفجار صهريج غاز بميناء العقبة

كتب:

محمود البدوي
08:14 م | الإثنين 27 يونيو 2022
سامح شكري

سامح شكري

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة، وذلك خلال بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية المصرية على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مصر تعلن وقوفها مع حكومة وشعب الأردن

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدةً وقوفها مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

 

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بقلم محمود البدوي