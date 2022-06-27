عاجل.. اللقطات الأولى لحادث تسريب الغاز السام في الأردن «فيديو»

دعت السلطات الصحية الأردنية في المدينة السكان إلى إغلاق نوافذهم والبقاء في منازلهم، وفقًا للتلفزيون الرسمي، بعد حادث تسريب غاز سام بالعقبة في الأردن ومصرع 10 أشخاص وإصابة نحو 250 آخرين.

فيديو لحادث تسريب غاز سام في الأردن

وأظهرت لقطات مصورة من فيديو لتسريب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني، حدوث انفجار هائل غطى أجزاءً كبيرة من الميناء وسط فزع وهروب العاملين.

من جهتها أرسلت السلطات الأردنية طائرات لإجلاء المصابين من الميناء، وفق ما نقله التليفزيون الرسمي الأردني.