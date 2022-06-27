كواليس أول أغنية راب للمطربة نهال كمال (فيديو وصور)

أطلقت المطربة نهال كمال، أجدد أعمالها الغنائية «بوصلة»، التي تخوض خلالها مغامرة غناء الراب لأول مرة عبر فيديو كليب مصور.

وتكسر نهال نبيل عبر أغنية بوصلة الصورة النمطية للمرأة في العمل ومفاهيم الاستقلالية والمساواة، وتقديم رسالة تغيير الصورة المعتادة للمجتمع الذكوري، بإعطاء تقدير وحرية أكبر للبنات، في اختيار مجال حياتهن من الدراسة والهواية والعمل.

وظهرت نهال خلال الكليب، بأكثر من مظهر وشخصية لتجسيد مفهوم أن المظهر ليس بالضرورة، أن يكون له تأثير على عمل المرأة، فهي يمكن أن تكون مرتدية ملابس العمل الشاق وتظل بكامل أنوثتها.

نهال نبيل تطرح أغنية جديدة

وتقتحم نهال مجال الراب المصري بكونها أول «مطربة» تغني راب حاليا، بعد لفتها أنظار جمهور الراب بإطلاق أولى أغنيات ألبومها الجديد «سوكسيه»، التي تعاونت خلالها مع الرابر أبيوسف، أحد أشهر نجوم المجال في الوقت الحالي، بشكل دويتو غنائي مزج بين الغناء والراب مع توليفة استعراضية راقصة لأول مرة.

وتعد «بوصلة» أولى تجارب نهال الإخراجية وثاني بشائر مشروع نهال كمال الغنائي الجديد، تدشن خلاله عودتها للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 4 سنوات، وتسعى لإعادة تقديم نفسها للساحة المصرية بشكل جديد عبر ألبوم تضم كل أغنية فيه لوناً موسيقياً مختلفاً في محاولة لتغيير الصورة المعتادة لموسيقى البوب حاليا بتقديمها بمزيج جديد كليا، مع الاتكال على الصورة المبهرة للكليبات وإيقاعاتها ومزجها بالرقصات الاستعراضية، وتتعاون نهال خلال «بوصلة» مع الشاعر والملحن مروان سدواي والموزع شافعي.

معلومات عن نهال نبيل

نهال كمال مطربة ومهندسة ديكور، بدأت رحلتها الغنائية مع الفلكلور الفلسطيني في فرقة عباد الشمس خلال دراستها الجامعية، وتنقلت بعدها بعدة مشاريع غنائية مختلفة، من بينها فرقة بهججة، وفرقة جاوي التي اشتهرت بأغنية «عطشان يازينة»، أول أغنية مصرية تعرض في فيلم مارفل وديزني العالمي «بلاك ويدو»، وقررت العودة مؤخرا للساحة الغنائية بمشروع موسيقي وفني متكامل بألبوم غنائي يضم 6 أغنيات، تظهر كل منها فرادى بشكل فيديو كليبات مصورة.