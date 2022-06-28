أسعار تذاكر حفل علي الحجار في مركز المنارة للمؤتمرات

يستعد الفنان علي الحجار لأداء حفل على المسرح المكشوف في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بجوار مسجد المشير طنطاوي يوم السبت الموافق 2 يوليو، الساعة 7 مساء، بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافي، على أن تُفتح أبواب الحفل الساعة السادسة مساء، ويكون الدخول بملابس رسمي.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار

وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر الخاصة بالحفل لتكون بسعر 300 جنيه لفئة تذاكر Bronze wings، و400 جنيه لفئة تذاكر silver wings والبرونزية، وسعر 500 جنيه لفئة تذاكر gold wings، وأيضا 600 جنيه لفئة تذاكر الجولد، 800 جنيه لفئة تذاكر البلاتنيوم.

ويمكن حجز تذاكر الحفل إلكترونيا من الموقع المخصص لحجز تذاكر الحفل «تيكتس مارشيه» ويتم استلامها من المنافذ المحددة لها، ولاختيار المقعد يتم الضغط على خانة أسعار التذاكر ثم اختيار نقعدك ويتم اختيار المقعد المحدد الذي تريده، على أن يتم دفع تذكرة كاملة لمن هم فوق 12 عاما، وممنوع دخول الكاميرات والمأكولات والمشروبات.

ونشر الفنان علي الحجار فيديو يروج به للحفل على حسابه على موقع الصور الشهير انستجرام قائلا «اتعودت في كل حفلة أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل، الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا، وفي الغالب يتم الإرسال إليهم قبل الحفل بـ10 أيام، أوركسترا كبير ويجب أن يكون هناك وقت كافي لكتابة النوت الموسيقية».

جدير بالذكر أن المطرب علي الحجار طرح عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» كليب أغنيته الجديدة بطلة حكايتي، ونشر الكليب على حسابه على موقع إنستجرام معلقا لأنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه، دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنية الفنان علي الحجار الجديدة بطلة حكايتي كاملة على يوتيوب، وكلمات الأغنية من تأليف طارق علي وألحان خالد داغر وتوزيع محمد عبدالله.