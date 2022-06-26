أيمن بهجت قمر يكشف سبب رفض سيد حجاب مساعدته في الوصول لـ علي الحجار

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، واقعة طريفة جمعته والشاعر الكبير سيد حجاب، تعود أحداثها لنحو 32 عامًا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتعلق بمطالبته لـ«حِجاب» بالتدخل، لعرض الأول أغانيه على المطرب علي الحجار.

أيمن بهجت قمر يحكي عن واقعة طريفة مع سيد حجاب

كشف أيمن بهجت قمر، عن رفض الشاعر الكبير سيد حجاب، التوسط له لعرض أغانيه على النجم علي الحجار، بزعم ضرورة انتهاءه أولًا من الدراسة، حتى لا يتسبب ذلك في تعطيله عن مهامه الدراسية.

وكتب عبر حسابه قائلًا: «في سنة 1990 مكتب الأستاذ سيد حجاب، قولت له: هو حضرتك مش ناوي تخليني أعرض أغانيا على الأستاذ علي الحجار، ورد عم سيد بقوله: أنا ممكن أعمل كده بس لو ده حصل مش هتخلص تعليمك».

ورد أيمن بقوله: «لأ هخلص والله هتشوف 1990، وأنا خلصت تعليم في 2022، الفاتحة لعم سيد، أستاذي وحبيبي وأديني خلصت أهو».

حصل على البكالريوس في عمر الـ48

وكان أيمن بهجت قمر، أعلن عبر حسابه في الساعات الماضية، انتهاءه أخيرًا من دراسته الجامعية، رغم وصوله إلى سن الـ48، حيث كتب عبر حسابه قائلًا: مش مهم السن وفي أي وقت هتقدر تعمل اللي إنت عايزه.

واستطرد بقوله: أنا عايز الكل يعرف إن أنا بعد ما أتممت عامي الـ 48، دخلت الامتحانات وخلصت المواد اللي عليا ومستني النتيجة، هاخد البكالوريوس أخيرًا، ده البكالوريوس ده طويل أوي.

سبق وحكى عن أزمته مع الدراسة الجامعية، وتأكيده أنه قضى نحو 3 سنوات في كل عام دراسي بالجامعة بسبب رسوبه المتكرر، ولم يستطع التنجاح في الحصزل على الشهادة الجامعية، خصوصًا وأنه ظل في العام الدراسي الرابع والنهائي بالجامعة ما يزيد عن 17 عامًا.