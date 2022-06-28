الديهي: أمل ومستقبل مصر يكمن في التصدير الزراعي والصناعي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير حتى الأن، موضحًا أن الأمل والمستقبل في التصدير الزراعي وفي التصدير الصناعي، وفي الخدمات وفي اللوجستيات أن يتحقق جميعهم بالتوازي، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TEN».

هناك طفرة ونقلة نوعية في الإنتاج الزراعي في مصر

وأضاف «الديهي»، أن هناك طفرة ونقلة نوعية في الإنتاج الزراعي في مصر لكون الزراعة المصرية تدار وفق خطة واقعية تفعل نظيرة الميزة النسبية بعيدًا عن الشعارات، مؤكدًا أننا بدأنا في الطريق السليم من خلال المشروعات الخاصة التي تجهز للتصدير، كما ذكر في الوقت ذاته أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، أعلن عن اعتزام الحكومة المصرية استخدام البطاطا البيضاء في إنتاج الخبز المدعم.

استخدام البطاطا في إنتاج الخبز سوف يوفر مليون طن قمح

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن استخدام تلك التقنية في إنتاج الخبز سوف يوفر مليون طن قمح، «لدينا اكتفاء ذاتي من البطاطا وقمنا بتصدير 40 ألف طن»، مشددًا على أن الباحثين والعلماء الذين يصلون لأفكار مثل فكرة إنتاج الخبز من البطاطا هم العلماء الحقيقيون الذين يفيدون الناس والمجتمع، وهم خلفاء الله في الأرض، وهذه هي القضية التي يفترض أن تكون أولى بالرعاية من الإعلام.

الديهي: أطالب بمنح جائزة النيل لمكتشف إنتاج الخبز من البطاطا

وأشار الإعلامي، إلى أن مصر مليئة بالعلماء والباحثين ولكنهم يحتاجوا لفرصة، مناشدًا بمنح جائزة النيل أو جوائز الدولة التقديرية للدكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ مركز البحوث الزراعية، صاحب فكرة خبز البطاطا؛ لتشجيع البحث العلمي في مصر، معقبًا: «هو أولى من البرادعي».