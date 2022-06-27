نفاد تذاكر حفل حسين الجسمي في مصر: «لا أستطيع الانتظار»

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، نفاد تذاكر حفله المقرر إقامته في فندق الماسة يوم 30يونيو، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلق حسين الجسمي على نفاذ تذاكر الحفل قائلا: «لا أستطيع الانتظار.. حفل مصر».

حسين الجسمي يطرح أغنية «ليه»

وطرح الفنان حسين الجسمي منذ أيام أغنية «ليه»، والتي حققت مليوني مشاهدة في 4 أيام، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات يوتيوب.

يذكر أن أغنية «ليه» من ألحان وليد سعد، وكلمات الشاعر مصطفى مرسي، وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وماستر المهندس هاني محروس، ونالت الأغنية إشادات جمهور الفنان حسين الجسمي.

حفل حسين الجسمي في عمان

كما يستعد حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي في عمان، حيث أعلن عنه، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «الأردن في القلب جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء أحبابنا الجمهور الأردني الغالي في مدينة عمان مساء يوم 29 يونيو 2022 في أرض المعارض طريق المطار.. الفرحة تكتمل بكم وبحضوركم والنشامي نلاقيها ونحيّيها».