دلع واتدلع لـ حسين الجسمي تُحقق 15 مليون مُشاهدة منذ طرحها على يوتيوب

تجاوزت مُشاهدات أغنية دلع واتدلع للفنان حسين الجسمي، أكثر من 15 مليون مُشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قبل أسبوعين تقريبًا.

تعرف على صناع أغنية دلع واتدلع لـ حسين الجسمي

أغنية دلع واتدلع من غناء وألحان حسين الجسمي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع ومكساج وماستر توما، وتقول كلماتها: «هات.. هات إيدى في إيدك هات.. شايلة الدنيا مُفاجأت.. بتبان لنا من البدايات.. ليك.. قلبي اتسلم تسليم.. من غير ولا سين ولا جيم.. وضربلك 100 تعظيم».

الجمهور يُشيد بأداء حسين الجسمي في أغنية دلع واتدلع

وحظى حسين الجسمي، بردود فعل واسعة لأدائه في أغنية دلع واتدلع، حيث قال أحد المتابعين: «لا أحد يستطيع إنكار إبداع وإحترافية الجسمي في اللهجة المصرية.. الله عليك والله أبدعت حتى تفوقت»، كما أضاف آخر «عندما تجتمع اللهجة المصرية مع صوت حسين الدافئ فسينتج هذا الجمال بدون مبالغة أو تصنّع زيادة».

وأشاد آخر بأداء حسين الجسمي في أغنية دلع واتدلع، بقوله: «دائماً مبدع حسين الجسمي أنت أيقونة نفخر بها في العالم العربي.. أغنية في منتهى الجمال والبهجة والفرح.. تليق فعلاً بأيام العيد وتزيد سعادتنا.. الله يسعدك زي ما تسعدنا.. فناننا الأنيق في جميع تفاصيلك».

وأضاف أحد المتابعين، بقوله: «أي أغنية مصرية يتحط عليها اسم حسين الجسمي بتنجح بدون سماعها لأنها طالعة من القلب للقلب على طول وده اللي بيخليه ينجح غير أي مطرب ثاني»، فيما تابع آخر «بسمع حسين قلبي بيرقص من الفرحة بجد صوته تحفة وكلام الأغانى بيكون روعة.. ده اللى اتعودنا عليه من حسين الجسمي كل صيف حاجة تفرحنا وتبسطنا طول الصيف».