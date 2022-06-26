حسين الجسمي يستعد لإحياء حفل غنائي في عمان: الفرحة تكتمل بكم

يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي؛ لإحياء حفل غنائي في عمان، نهاية شهر يونيو الحالي.

وروّج حسين الجسمي للحفل، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «الأردن في القلب جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء أحبابنا الجمهور الأردني الغالي في مدينة عمان مساء يوم 29 يوليو 2022 في أرض المعارض طريق المطار.. الفرحة تكتمل بكم وبحضوركم والنشامي نلاقيها ونحيّيها».

حسين الجسمي يطرح أغنية «ليه»

وطرح الفنان حسين الجسمي منذ أيام أغنية «ليه» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتي حققت في يومين مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات يوتيوب.

الجمهور يشيد بـ«ليه»

أغنية «ليه» من ألحان وليد سعد، وكلمات الشاعر مصطفى مرسي، وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وماستر المهندس هاني محروس، ونالت الأغنية إشادات جمهور الفنان حسين الجسمي.