تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال.. «هددت زوجها فقتلها ودفنها»

توصلت تحريات رجال الشرطة في واقعة تغيب المذيعة شيماء جمال عن منزلها، إلى أن زوجها وصديقه المقاول وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض على المقاول وأرشد عن مكان الجثة المدفونة في مزرعة بالبدرشين ملك الزوج.

كما تبين أن الضحية زوجة ثانية، وهددت زوجها بإخبار زوجته الأولى بزواجه منها، ما دفعه إلى قتلها ودفنها.

بلاغ باختفاء المذيعة شيماء جمال

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من زوج الإعلامية يفيد بأنه قام بتوصيلها إلى مول لشراء مستلزمات وأخبرته أنها سوف تتجه للكوافير ولم تعد، وبإجراء التحريات تبين عدم صحة ذلك، وأنها كانت في الكوافير قبل مقابلة زوجها، وتبين وجود شبهة جنائية.