قرض من «البنك الأهلي» بـ3 ملايين جنيه لصالح عمال «البترول».. ما الشروط؟

يقدم البنك الأهلي المصري خدمة الحصول على القرض الشخصي بقيمة تصل إلى 2.5 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه بضمان تحويل المرتب للموظفين العاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بضمان الهيئة العامة للبترول ضمن فئة القرض النقدي الذي يقدمه البنك الوطني.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ«البنك الأهلي المصري» على الإنترنت أكد أنه يسهل حصول الموظفين بشركات قطاع البترول والغاز وشركات البتروكيماويات الحصول على قرض نقدي شخصي قد يصل إلى 3 ملايين جنيه بضمان الهيئة العامة للبترول.

الشروط والمستندات

وحول الشروط والمستندات المطلوب كشف البنك الأهلي المصري أنه الأوراق المطلوبة هي خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين إلى جانب تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي الساري وأخيرا اشترط البنك آلا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.

وأشار البنك الأهلي إلى أن مدة القرض تصل إلى 12 عاما ويقدم للمقترض وثيقة تأمين على الحياة ضد العجز الكلي مجانيا بالإضافة إلى فتح حساب جاري وبدون مصاريف استعلام ائتماني.

العمولات والرسوم

وحول العمولات والرسوم قال البنك الأهلي المصري عبر الموقع الإلكتروني أن المصاريف الإدارية تصل إلى 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات بينما عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 5 % مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي ، 10 %حـال السـداد بـأي وسـيلة دفـع أخـرى وحول غرامة تأخير سداد القسط: 20 جم شهريا + 2 %من المبلغ المستحق و لم يدفع.