عاجل.. نقل جثمان المذيعة شيماء جمال إلى مشرحة زينهم

أمرت جهات التحقيق، بنقل جثمان المذيعة شيماء جمال، وانتدبت عناصر الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير واف يوضح سبب الوفاة، كما استدعت عددا من أفراد أسرتها وجيرانها، والمقربين منها لسماع أقوالهم حيال نبأ وفاتها.

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على أسباب الحادث، وانتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث، لتستدل على تفاصيل مقتل الإعلامية شيماء جمال، وكلفت رجال المباحث، بتكثيف جهودها للتعرف على ظروف حدوث الواقعة وملابسات حدوثها.

جاء هذا وفق ما توصلت إليه تحريات رجال الشرطة، بعد ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتغيب المذيعة شيماء جمال منذ يوم 20 يونيو الجاري، وتوصلت تحريات رجال الشرطة فى الواقعة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وصديقه، الذي يعمل مقاولا، وتم القبض على المقاول، وأرشد عن الجثة في مزرعة في البدرشين ملك الزوج.

وتبين أن الضحية زوجة ثانية له، وأخبرته بأنها ستخبر زوجته الأولى بزواجه منها، ما دفعه إلى قتلها، ودفنها بمزرعة فيلا مملوكة له، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات.