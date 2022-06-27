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الحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيها لـ«معيد» بتهمة قتل 60 فأرا انتقاما من زميلته

كتب:

رجب آدم
01:36 ص | الإثنين 27 يونيو 2022
محكمة قنا

محكمة قنا

أصدرت محكمة جنح قنا حكم بمعاقبة «معيد» في كلية الطب البيطري بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيهًا لقيامه بقتل 60 فأر تجارب انتقاما من زميلته، لتعطيلها في رسالة الماجستير.

وقف المعيد عن العمل

كما قررت، جامعة جنوب الوادي، بوقف المعيد عن العمل على خلفية الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا  قد استقبلت بلاغا من «هاجر.م» ضد معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي تتهمه بوضع مادة سامة لفئران تجارب وعددهم 60 فأرًا ، وعللت ذلك بأنه يريد افساد تجاربها البحثية.

مادة سامة للفئران

وتوصلت التحريات إلي صحة ما قررته الشاكية ضد المعيد بوضع مادة سامة في الماء وقتل فئران التجارب بقصد الانتقام من زميله وإتلاف المادة البحثية.

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بقلم رجب آدم