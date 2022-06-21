لميس الحديدي تستنكر تعليق متابع هاجم نيرة أشرف: «ربنا يكسر قلبك يا شيخ»

استنكرت الإعلامية لميس الحديدي، التعليقات المسيئة على واقعة ذبح الطالبة نيرة أشرف في محيط جامعة المنصورة، موضحة: «هناك حالة من التوحش الآن ليست في مصر فقط في العالم أجمع، مش عارفة بقينا عايشين في حالة توحش ولا إيه اللي بيحصل؟ وده مش في مصر فقط لكن حتى الولايات المتحدة بقينا بنشوف طالب ماسك مدفع رشاش ويفتحه على أطفال وقتل 18 طفلًا».

جرائم مش على البال ولا الخاطر

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «خلونا نرجع للمجتمع المصري مكنتش متخيلة نشوف جرائم زي دي في المجتمع أم تقتل ولادها وواحد يدبح زميلته، السؤال في قصة نيرة اشرف هل لو رفضت فتاة واحد يقتلها؟ مش عاوزة استبق الاحداث بس أكيد القاتل مريض أو متعاطي لشيء ما مش معقول ده سبب دي جريمة بلا سبب».

وعرضت الحديدي نموذج لإحدى التعليقات لشخص تساءل «لماذا تكبرت الراحلة عليه ولم تمنحه فرصة؟ ليه كسرت قلبه؟» وردت عليه: «شخص مستفز المفروض يترفع عليه قضية يا رب يتكسر قلبك ياشيخ».

ردود فعل غاضبة في المجتمع

وتابعت: «في ردود فعل غاضبة في المجتمع منذ وقوع الجريمة لما حدث للفتاة المشهود بها بالأخلاق»، ووجهت رسالة لمنتقدي نيرة بسبب عدم الحجاب أو طريقة ملابسها: «في وسط غضب المجتمع المصري بتخرج لنا بعض التعليقات اللي بتبرر وتقول كاشفة الرأس وليست محجبة لابسة بنطلون جينز أو التشكيك في سلوكها، انتو بتطلعوا منين؟ من الجحور؟ وهل لبسها يبرر القتل؟ وإنت مالك بلبسها؟ مين عينك قيم على المجتمع أو حامي حما الاخلاق مفيش شيء يبرر القتل».

وواصلت: «عاوزها حضرتك لابسة إزاي؟ هو لو أنا مش محجبة تقتلني؟ لبسها طبيعي جداً ومحتشم؟ ولا أي مبرر للرجل وخلاص؟ أو أي مبرر يبيح قتل البنت وخلاص؟».