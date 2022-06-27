نادية مصطفى تبكي عقب استقالة هاني شاكر: «خسارة كبيرة»

بكت الفنانة نادية مصطفى، عقب تقديم الفنان هاني شاكر، استقالته من منصه كنقيب المهن الموسيقية، وذلك بسبب ماحدث في المؤتمر الخاص للنقابة اليوم.

نادية مصطفى: سنحاول الحديث مع هاني شاكر

وقالت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن هذه الاستقالة خسارة للفن المصري، وسنحاول جاهدين الحديث مع هاني شاكر للرجوع في القرار، وإنها حزينة ودخلت في حالة من البكاء، عقب معرفتها الخبر وإنها كانت لم تعلم أن هذا سيحدث، وإنها ترجو من سعيد الأرتيست إصلاح مافعله اليوم.

استقالة هاني شاكر من منصبه

أعلن الفنان هاني شاكر، منذ قليل، نقيب المهن الموسيقية، استقالته من منصبة كنقيب للمهن الموسيقية، بشكل نهائي، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، مشيرا إلى أنه يشكر كل من تعامل معهم الفترة الماضية، والفترة التي قضاها كنقيب للمهن الموسيقية.

وأضاف «شاكر»، أن الشؤون القانونية في النقابة تعرف جيدًا الإجراءات التي ستقوم بها بعد إعلانه الاستقالة، « الشؤون القانونية عارفة الإجراءات القادمة، ويارب اللي جاي يكون أحسن، ويارب اللي يتم انتخابه كنقيب للمهن الموسيقية يكون أفضل، ويكون يعمل إنجازات أحسن مني، وأنا هكون سعيد بأي اختيار قادم للجمعية العمومية».