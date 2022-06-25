هاني شاكر: العمل العام جعلني لقمة سائغة وعرضني للتطاول والنيل من تاريخي

أوضح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن تصريحه الأخير الذي قال فيه: «جلوسي علي كرسي النقابة هو غلطة وندمان عليها» لم يكن المقصود به النقابة، وإنما العمل العام بالكامل، مؤكدًا أن التصريح مجتزأ من سياقه، وذلك بعد أن أثار الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.

هاني شاكر يوضح تصريحه الأخير

وقال هاني شاكر في بيان: «توضيحا لما أثير في الفترة الأخيرة عن أنني قلت إن جلوسي على كرسي النقابة هو غلطة وندمان عليها، أحب أن أوضح أولا أن المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت أقصد به العمل العام».

العمل العام جعلني لقمه سائغة للإعلام والسوشيال ميديا

وأضاف شاكر: «هذا ما قلته وأوضحته في البرنامج، فالعمل العام جعلني لقمة سائغة للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والإهانة والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي، والذي لم أتخيل أبدا أن أتعرض له طوال حياتي».

واختتم: «ولكن هذا لا يمنع أبدا أنني فخور وسعيد بالثقة الغالية التي منحتني إياها الجمعية العمومية، وبكوني نقيبا لموسيقيي مصر خلفا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار أحمد فؤاد حسن وغيرهم، هذه الفئة التي أتشرف بخدمتها والانتماء لها».

هاني شاكر يفتتح مهرجان الموسيقي بالسويس

يذكر ان هاني شاكر افتتح مهرجان الموسيقي بالسويس في دورته الأولى، بالأمس، حيث افتتحه بأغنيته الوطنية «بلدي» تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي أمين.