تعرض والدة هيفاء وهبي لأزمة صحية

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعرض والدتها لأزمة صحية دخلت على إثرها طوارئ أحد المستشفيات في لبنان.

وكتبت هيفاء وهبي قائلة: «كان وقت صعب علينا اليوم، حمدا لله على سلامتك يا ست الكل يا ماما، شكرا لفريق ممرضي الطوارئ في مستشفي طراد ودكتورة ريان لأنكم اهتميتوا بالماما».

هيفاء وهبي تنتظر عرض «تيجي تيجي»

وانتهت مؤخرا المطربة اللبنانية هيفاء وهبي من تصوير كليبها الغنائي الجديد «تيجي‬⁩ تيجي»، الذي تصويره بالكامل في لبنان، وروّجت هيفاء وهبي الكليب في مايو الماضي، إذ نشرت هيفاء وهبي ‬⁩صورة لها من كواليس تحضيرات تصوير فيديو كليبها الجديد «تيجي‬⁩ تيجي» عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت: «رقص.. رقص.. رقص».

واستغرق تصوير الكليب عدة أيام في لبنان، إذ تدربت على عدد من المشاهد الاستعراضية بمشاركة عدد من الراقصين معها، وحرصت هيفاء على مشاركة جمهورها صور من كواليس تصوير الكليب عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

فيلم أشباح أوروبا

كما تم تأجيل عرض فيلم «أشباح أوروبا» لهيفاء وهبي، في دور العرض بموسم عيد الفطر الماضي، بسبب الخلافات بين هيفاء وهبي والمنتج محمد وزيري التي ما زالت قائمة كانت سببا في تأجيل طرح الفيلم.

فيلم «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبوالحسن وبيومي فؤاد.