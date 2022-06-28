محمود التهامي بعد استقالة هاني شاكر: «كنت أتمنى أقاضيك وأنت نقيب»

واصل المنشد الديني محمود التهامي، الهجوم الذي شنه خلال الساعات الماضية ضد نقابة الموسيقيين، مشيرا إلى أن نقيب الموسيقيين، لا يهتم إلا بمطربي المهرجانات.

التهامي يستمر في الهجوم على هاني شاكر

قال التهامي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه كان يتمنى أن يقاضي هاني شاكر وهو بمنصب نقيب الموسيقين، فالفارس لا يواجه خصمه وهو مترجل عن فرسه، وكنت أتمنى أن يكمل هذا الخصام وهو نقيب الموسيقيين.

وتابع: «لكل مني كل التقدير كفنان كبير بعيد عن النقابة، وإن شاء الله مستمر في مواجهة الفساد مع نقابة المهن الموسيقية، وحقي لسه مرجعش وهاخده من سكرتير عام النقابة ولجنة العمل بأسوان، وكل من سولت له نفسه في المساس باسمي واسم عائلتي».

وكان التهامي، أشار إلى أنه حزين لما شاهده بالمؤتمر الذي أقامته نقابة المهن الموسيقية للصلح بين حسن شاكوش وعازفي الإيقاع، موضحا: «عيب يا هاني يا شاكر أنت تاريخك كبير، عيب لما تعمل مؤتمر لواحد زي شاكوش، تاريخه اية دا، عشان تقعد معاه أصلا».

محمود التهامي يعقب علي مؤتمر نقابة الهمن الموسيقية اليوم

استطرد التهامي: أنه «لم يتابع المؤتمر أثناء عقده، لكن أكتفي بقول حسبي الله ونعم الوكيل على هاني شاكر، وصحيت الصبح لقيتهم شاطين في بعض، بجد حزين علي اللي أحنا وصلينا لي دي مصر، وفنها كبير، وان مطربين المهرجانات لا يقدمون فن حقيقي».