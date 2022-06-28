حمو بيكا لـ«الوطن» بعد استقالة هاني شاكر: «عاوز أرجع اشتغل في بلدي»

حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا، على التعليق على إعلان نقيب الموسيقيين هاني شاكر، خبر استقالته عن منصبه من نقابة الموسيقيين.

حمو بيكا يعلق على استقالة هاني شاكر

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا في تصريحات لـ«لوطن»، «ربنا يولي من يصلح، ويصلح كل الي جاي في نقابة وفي فن مصر، أنا عاوز أكل عيش، وأرجع اشتغل في بلدي تاني».

استقالة هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية

يذكر أن الفنان هاني شاكر، كان ظهر منذ قليل في أحد البرامج التليفزيونية، وأعلن خبر استقالته عن منصبه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية.

وجاء ذلك بعد ما حدث من مناوشات في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده، لإعلان الصلح بين حسن شاكوش، وشعبة الايقاعين، وانتهى المؤتمر بزيادة الازمات مجددا.