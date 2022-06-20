حمو بيكا يعلق على شماتة الجمهور في سقوط أمينة: الناس مش بتتفق على حد

بعد قيام الفنانة أمينة بالرد على المسيئين لها بعد أزمة فيديو سقوطها على المسرح، موضحة أنها عانت من تمزق في الأربطة، حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تقديم الدعم إليها.

نجوم الفن يدعمون أمينة

وعلق الفنان مصطفى درويش على منشور أمينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موجها رسالة لها: «إنتي أطيب قلب في الدنيا يا أمينة ربنا يحميكي».

بينما علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا: «يا نجمة مصر، مش كل الناس بتحبنا وتعجبنا عشان إحنا مش بنحب كل الناس ولا بيعجبنا كل الناس، وإذا كان البشر كلها مش متفقة على إله واحد يبقى مش كله هيتفق على بني آدم واحد، الكمال لله وحده».

أمينة تعلق على أزمة وقوعها على المسرح

وكانت الفنانة أمينة كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقا على أزمة سقوطها على المسرح: «جماعة الناس اللي مفكرة أن العيشة وردي وياما هنا ياما هناك، إحنا برضه بني آدمين وبنتعب وبيحصل انتكاسات زي أي حد، ودي حاجة حصلت غصب عني، وبرغم إني كنت بتحمل على نفسي عشان خاطر فيه ناس جاية عشان تشوفني مارضتش أمشي ونتيجة تحملي على رجلي إني جالي تمزق في الأربطة».

وتابعت: «ليه الغل والحقد ده؟ ليه الكره غير المبرر ده؟، يا جماعة إحنا أبسط من كده بكتير، وأي شو إعلامي بيظهر قدامكم اوعوا تتخدعوا فيه، أنا أمينة أختكم وبنتكم ومكنتش متوقعة ألقى فيه ناس كتيرة كده جواها غل وحقد من ناحيتي ليا، ربنا يهديكم ويبعد عننا النفوس المريضة دي يا رب».