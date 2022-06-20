حمو بيكا لـ«الوطن» بعت سيارتي وسيارة زوجتي بسبب تراكم الأقساط

أبدى مؤدي المهرجانات حمو بيكا استياءه الشديد، بسبب تدهور الظروف المادية معه، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء لخرقه قرار النقابة وعدم توفيق أوضاعه ليصبح هذا القرار نهائيا بعد التصديق عليه من مجلس النقابة.

حمو بيكا يكشف محاولاته مع نقابة المهن الموسيقية

وقال حمو بيكا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن نقابة المهن الموسيقية تصر علي رأيها بدخوله اختبار الصوت واجتيازه، وإلا لن يحصل على تصريح بالغناء موضحا: «قولتلهم كتير أنا مؤدي مش مغني عشان أخش اختبار.. أقف جنبي انا عايز أشتغل وأكل عيش بالحلال».

حمو بيكا: بعت سيارتي وسيارة زوجتي

وأضاف حمو بيكا أنه باع سيارته «الرنج روفر»، وسيارة زوجته، لأنه يمر بظروف مادية صعبة للغاية، وتراكم عليه عدد كبير من الأقساط، لأنه يقوم بشراء أشياء كثيرة بالقسط منهم سيارته الخاصة.

حمو بيكا يوضح منشوره الأخير

وأضاف أنه لا يقصد حسن شاكوش بمنشوره الأخير عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأن حسن يستحق الحصول على الكارنيه لأنه مغني، ويمتلك الموهبة مشيرا إلى أنه يتمنى التوفق والنجاح له.

وأشار إلى انه يلجأ إلى طرح أغاني مهرجانات على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حتى يستطيع أن يتحصل على مقابل مادي موضحا: «هعمل إية بنزل أغاني عشان أعرف أعيش والاقي فلوس أعيش بها».

حمو بيكا يكشف تفاصيل مرضه

وأكد حمو بيكا أن مرضه باق معه طول العمر، لأنه مثل الأمراض المزمنة السكر والضغط، لكنه يحمد الله على حاله، وأنه بخير وأصبح يستطيع التعايش والتأقلم مع المرض.