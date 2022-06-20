حمو بيكا بعد حصول شاكوش على كارنيه الموسيقيين: بزعل لما حد يوصل بدون مجهود

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حجم الصعوبات التي يواجهها، في عمله بمجال الغناء، لا سيما في الفترة الأخيرة، بعد رسوبه في اختبارات نقابة المهن الموسيقية.

حمو بيكا: الحمد لله مش بزعل

كتب حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الواحد مهما بيسعى أنه يوصل لحاجة معينة في بلده نفسه فيها، لازم يكون فيه مطبات وعوائق قدامه توقفه عن اللي نفسه فيه.. بس الحمد لله، والله مش بزعل ولا بتضايق من ده».

بقيت بتعجب من اللي بيحصل

أضاف بيكا، في منشوره: «اللي بيزعل الواحد، أنه يشوف حد غيره من غير أي مجهود بيوصل للي عايزه بسهولة.. بجد بقيت بتعجب كل يوم من اللي بيحصل!! هل ده من الطبيعي يعني؟ يلا أهي كلها أرزاق.. ياريت ميكونش حد اتضايق مني، أنا بس بحب أفضفض مع أخواتي».

حصول حسن شاكوش على كارنيه الموسيقيين

تأتي شكوى، حمو بيكا، بعد ساعات قليلة من حصول مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على تصريح مزاولة المهنة، من نقابة المهن الموسيقية، واستئنافه نشاط الغناء مُجددًا في مصر، بعد فترة إيقاف تجاوزت الـ10 أشهر.

وذكرت نقابة المهن الموسيقية، أن المجلس حصل على تعهدات من قبل شاكوش، بالالتزام بتقاليد وعرف المسرح، وعدم التلفظ بألفاظ تخرج عن الذوق العام والأداب، والالتزام بقانون ولائحة النقابة، وإلا سوف يتم سحب ترخيص الغناء منه مجددًا، في حالة مخالفة الإقرار.