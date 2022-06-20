حمو بيكا: «حسن شاكوش يمتلك موهبة.. وأنا مش مطرب»

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نشره منشورا كشف من خلاله حجم معاناته مع نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد ساعات قليلة من حصول حسن شاكوش على تصريح من الغناء، وظن البعض أن بيكا يقصد شاكوش بحديثه.

حمو بيكا: «أنا مؤدي مش مغني»

ومن جانبه، نفى حمو بيكا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم يقصد حسن شاكوش نهائيا في حديثه، وأن الأخير يستحق الحصول على التصريح، لأنه يمتلك موهبة كبيرة، ويستطيع اجيتاز اختبار الموسيقى.

وأضاف أنه لايستطيع دخول اختبار النقابة لأنه يملك موهبة الغناء، فهو مؤدي وليس مطربا، موضحا: «قولتلهم كتير أنا مؤدي مش مغني عشان أخش اختبار.. أقف جنبي أنا عايز أشتغل وأكل عيش بالحلال».

رسالة حمو بيكا لطلاب الثانوية العامة

وجه مؤخرا حمو بيكا، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة، من واقع تجربته الشخصية التي مر بها على مدار حياته، حتى أصبح مطرب مهرجانات معروف.

ونشر حمو بيكا صورة له عبر صحفته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق:«هو أنا أه مش متعلم وأخدت محو الأمية بالعافية، لكن ده مش حاجة تفرح ولا تقول (عندك بيكا أهو مش متعلم بس ناجح)، صدقوني والله طعم النجاح مع العلم مختلف تماما عن طعم النجاح من غير علم».