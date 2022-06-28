ارتفاع قتلى هجوم صاروخي روسي على مركز تسوق أوكراني إلى 13 شخصا

ارتفع عدد قتلى هجوم صاروخي روسي على مركز تسوق «أمستور» في كريمنشوك بمنطقة بولتافا الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، إلى 13 شخصا، فيما أصيب ما لا يقل عن 59 شخصًا في الهجوم، وتم نقل 25 منهم إلى المستشفى.

وأمس الاثنين، أطلقت القوات الروسية صاروخين من طراز «كيه أتش 22» على مركز تجاري في كريمنشوك، كان يتواجد به أكثر من 1000 مدني، وفقا ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

نجاح القوات الروسية وقوات «لوجانسك» في تطهير كامل أراضي «فولتشيياروفكا»

بدوره، أعلن مساعد وزير داخلية جمهورية «لوجانسك» الشعبية، فيتالي كيسيليوف، نجاح القوات الروسية وقوات الجمهورية في تطهير كامل أراضي قرية «فولتشيياروفكا» من المسلحين الأوكرانيين.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قصف روسيا لمركز تسوق أوكراني بـ الرعب المطلق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الأوكراني: روسيا استخدمت بالفعل ما يقرب من 2800 صاروخ كروز

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن روسيا استخدمت بالفعل ما يقرب من 2800 صاروخ كروز مختلف ضد أوكرانيا، مشيرا في خطاب بالفيديو، إلى أن لا يمكن ببساطة إحصاء عدد القنابل الجوية و«راجمة صواريخ أم 270» التي أصابت المدن الأوكرانية.

ودعا زيلينسكي، في وقت سابق، الولايات المتحدة إلى الاعتراف بـ روسيا كراع للإرهاب، أن القرار ذي الصلة تمت الموافقة عليه من قبل لجنة «مجلس الشيوخ الأمريكي»، ويمكن اعتماد القرار القانوني من قبل وزارة الخارجية. وأضاف زيلينسكي، أن مثل هذا القرار يجب أن يدعمه العالم الديمقراطي بأسره.

من جانبه،أعلن كيستوتيس بودريس، مستشار رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، عن إجراء«فيلنيوس» مشاورات مع «المفوضية الأوروبية» حول مسألة المبادئ الأساسية لعبور الشحنات الروسية إلى منطقة «كالينينجراد» الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.