روسيا تشن هجوما صاروخيا على مركز تجاري بداخله 1000 شخص في وسط أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة صاروخية روسية أصابت بعد ظهر اليوم مركزا للتسوق في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا وكان بداخله ما يقدر بنحو ألف شخص، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وكتب ديمتري لونين، حاكم منطقة بولتافا، على تليجرام: «للأسف هناك ضحايا غير معروف عددهم وسأعلن المزيد من التفاصيل لاحقًا».

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت للموقع الذي تعرض للهجوم بالقرب من محطة السكة الحديد في مدينة كريمنشوك الصناعية، اندلاع حريق، بينما قام عمال الطوارئ بجهد في محاولة لإطفاء النيران، كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى جرحى يتم وضعهم في سيارات الإسعاف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تعليقات نُشرت على تليجرام، إن مركز التسوق لا يشكل أي خطر على الجيش الروسي، ولا قيمة استراتيجية له، والناس يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، وهذا الأمر يغضب الروس ولا جدوى من الأمل في وجود قيم إنسانية لديهم.

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R