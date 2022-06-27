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روسيا تشن هجوما صاروخيا على مركز تجاري بداخله 1000 شخص في وسط أوكرانيا

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محمد البلاسي
06:55 م | الإثنين 27 يونيو 2022
المركز التجاري الأوكراني

المركز التجاري الأوكراني

قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة صاروخية روسية أصابت بعد ظهر اليوم مركزا للتسوق في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا وكان بداخله ما يقدر بنحو ألف شخص، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. 

عدد الضحايا غير معروف

وكتب ديمتري لونين، حاكم منطقة بولتافا، على تليجرام: «للأسف هناك ضحايا غير معروف عددهم وسأعلن المزيد من التفاصيل لاحقًا».

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت للموقع الذي تعرض للهجوم بالقرب من محطة السكة الحديد في مدينة كريمنشوك الصناعية، اندلاع حريق، بينما قام عمال الطوارئ بجهد في محاولة لإطفاء النيران، كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى جرحى يتم وضعهم في سيارات الإسعاف.

زيلينسكي: مركز التسوق ليس له قيمة استراتيجية

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تعليقات نُشرت على تليجرام، إن مركز التسوق لا يشكل أي خطر على الجيش الروسي، ولا قيمة استراتيجية له، والناس يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، وهذا الأمر يغضب الروس ولا جدوى من الأمل في وجود قيم إنسانية لديهم.

وجاءت الضربة على كريمنشوك بعد إطلاق أكثر من 65 صاروخًا على أوكرانيا أمس وأمس الأول، بما في ذلك غارة في العاصمة كييف قتل فيها شخص واحد، وتعرضت مصفاة نفط في كريمنشوك للصواريخ الروسية، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كجزء من استراتيجية موسكو لتدمير البنية التحتية لإنتاج الوقود وتخزينه في البلاد.

 

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بقلم محمد البلاسي