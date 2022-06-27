الكرملين يرفض مزاعم بتخلف روسيا عن سداد مدفوعات سندات دولية

رفض‭‭ ‬‬الكرملين، اليوم الاثنين، مزاعم بأن روسيا تخلفت عن سداد دينها الخارجي للمرة الأولى في أكثر من قرن منذ عام 1918 بعد حزمة من العقوبات الغربية.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، فإن البيت الأبيض قال إنّ روسيا تخلفت عن سداد سندات دولية للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية، بينما تعزل عقوبات شاملة البلاد فعليًا عن النظام المالي العالمي.

يوروكلير تحتجز الأموال الروسية

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين: «البيانات القائلة بأننا تخلفنا عن السداد غير مبررة على الإطلاق وقال بيسكوف إن موسكو أرسلت مدفوعات السندات المستحقة في مايو أيار لكن حقيقة أن يوروكلير احتجزت هذه الأموال بسبب العقوبات الغربية على روسيا ليس مشكلتنا».

وأضاف قائلا: «لا يوجد أي أساس على الإطلاق لوصف مثل هذا الوضع بأنه تخلف عن السداد»

وقالت وزارة المالية الروسية، يوم الاثنين، إن تصرفات وسطاء ماليين أجانب هي شيء خارج عن سيطرة الوزارة وطلبت من حاملي السندات الأجانب التحدث مباشرة إلى أولئك الذين يحتجزون المدفوعات.

روسيا تتعرض لحزمة من العقوبات

وتشير روسيا إلى أن الأموال تم إرسالها إلى Euroclear، وهو بنك يقوم بعد ذلك بتوزيع المدفوعات على المستثمرين، ولكن هذه الدفعة توقفت هناك، وفقًا لـ Bloomberg News، ولم يتسلمها الدائنون، وفي غضون ذلك، لم يتلق بعض حاملي السندات الروسية المقومة باليورو في تايوان مدفوعات الفائدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء، التي نقلت عن مصدرين.

وتتعرض روسيا إلى حزمة من العقوبات الغربية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كرد على اجتياح روسيا الأراضي الأوكرانية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي