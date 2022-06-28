مصرع ربة منزل دهسا تحت عجلات القطار في سوهاج

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، مصرع ربة منزل إثر قيام إحدى السيدات بركوب القطار إلا أنه اختل توازنها وسقطت بين الرصيف والقطار، ما أدى إلى مصرعها ووفاتها.

الضحية ربة منزل وعمرها 32 عاما

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم أول سوهاج محضراً من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه حال قيام القطار «أسوان - القاهرة» من المحطة، حاولت إحدى السيدات ركوب القطار إلا أنه اختل توازنها وسقطت بين الرصيف والقطار وتبين أنها تدعى «نادية ا ا ا» 32 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة مركز دار السلام، ما نتج عنه وفاتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وأفاد زوجها «محمد ض ب ك م»، 44 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمونما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية.

حادث دهس آخر

وفي سياق آخر ورد لمركز العسيرات محضر من أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد العسيرات، أنه أثناء غلق مزلقان دائرة مركز العسيرات لمرور القطار «القاهرة - أسوان» قام أحد الأشخاص بالمرور من على المزلقان وهو مغلق من أمام القطار فدهسه.

وتبين أن الجثة لـ«بهاء ع ع م»، 24 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، وتم نقلها لمستشفي العسيرات المركزي.

أفاد شقيقه «جابر ع ع م»، 58 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور شقيقه المتوفى مزلقان بدائرة المركز متوجهاً لمنزله بذات الناحية اصطدم به القطار المشار إليه مما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية.