طقس سوهاج ليلا.. معتدل ودرجات الحرارة الصغرى تصل إلى 25

يسود محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

وتصل درجات الحرارة العظمى اليوم الإثنين الموافق 27 يونيو على محافظة سوهاج، إلى 38 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية في طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة على كافة الأنحاء

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 درجة مئوية حتى 35 درجة مئوية، مع تقدم امتداد منخفض الهند الموسمي على مختلف أنحاء البلاد تزداد نسب الرطوبة؛ مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ولكن تظل الأجواء جافة وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ثبات في حالة الطقس خلال الفترة القادمة دون ارتفاع في درجات الحرارة يذكر.

درجات الحرارة على شمال الصعيد

كما يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد لتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم 36 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى 24 درجة.

بينما يسود أيضا طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد لتصل درجات الحرارة نهارا إلى 41 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى 27 درجة مئوية.