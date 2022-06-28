هاني شاكر لـ«الوطن»: استقالتي لا رجعة فيها.. وفخور بما حققته لـ«الموسيقيين»

قال الفنان الكبير هاني شاكر إن قرار الاستقالة من نقابة المهن الموسيقية لا رجعة فيها بعد أن اتخذ القرار اليوم بعد ساعات من الأزمة التي حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص بـ حسن شاكوش والتصالح مع شعبة الإيقاعيين.

هاني شاكر: ساهمت في رفع المعاشات

وأشار شاكر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فخور بما حققه للموسيقيين خلال السنوات الماضية وعلى مدار دورتين من تحسين مستوى المعاشات والخدمات الطبية وإنشاء مراكز جديدة.

وشدد على أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه بعد أن اتخذ القرار بعد فترة دراسة، حيث إنه كان قد نوى منذ فترة عدم التقدم مرة أخرى للنقابة.

وأشار إلى أنه يعمل حاليا جاهدا على تنفيذ عدد أغنيات جديدة تطرح خلال الفترة المقبلة منها دويتو مع الفنانة سميرة سعيد.

اشتباكات بالأيدي في المؤتمر

شهد المؤتمر الذي أقيم اليوم اشتباكات بالأيدي، انتهت بـ انسحاب الفنان هاني شاكر، بعد مشادة كلامية بين المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، وسعيد الأرتيست، حيث قال رمضان: «لو مش عاجبك قرارات النقابة تعالى إنت مكان النقيب»، ما أثار غضب عازفي الإيقاع ووصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي.