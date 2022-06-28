شاكوش يكشف تفاصيل أزمة مؤتمر هاني شاكر: فاض بيه والنقابة أثرت على شغله

كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، تفاصيل أزمة مؤتمر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الذي أعلن اعتزاله قبل قليل احتجاجا على ما حدث، موضحًا: «صدمت، لأن هاني شاكر قيمة وقامة للوطن العربي، ولم يكن يجب أن يحدث كل ما حدث».

وأضاف شاكوش، خلال تصريحات تليفزيونية: «خسرنا هاني شاكر والوطن العربي كله خسره، قدوة لنا وتعلمنا منه الكثير، ويجب أن يحصل على حقه من المدح لأنه يستحق ذلك».

تأجيل اجتماع الأمس بسبب هاني شاكر

وتابع حسن شاكوش، أن اجتماع الأمس كان قد جرى تأجيله بسبب الحالة الصحية لـ هاني شاكر، بالإضافة إلى حفلات في السعودية ولبنان: «مكنش فاضي، وقالوا إني أخد الكارنيه عشان عندي شغل وواخد عرابين شغل لناس، وقال ادوا الكارنيه لحسن ولما أرجع نعمل اجتماع النهاردة».

غضب العازفين والإيقاعيين من حسن شاكوش

وأوضح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أن العازفين والإيقاعيين غاضبون بسبب حصوله على الكارنيه قبل الاعتذار لهم، وهو ما أثار مشكلة الأمس: «اعتذرت لسعيد الأرتيست في أكثر من مناسبة، واعتذرت لهم اليوم، لم أكن أقصد أي إهانة، لكن المشكلة إن في ناس مصرة إني أحصل على الكارنيه بعد الاجتماع، وكلمة من هنا على كلمة من هنا حصلت المشكلة، أستاذ هاني جاب آخره وفاض به، ولما مسك النقابة مكنش مركز في شغله بشكل كبير بسبب كثرة مشكلاتها، كان الضغط عليه كله، لأنه الأب الروحي للنقابة».